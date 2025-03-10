Аморим: "Нам нужно больше игроков вроде Фернандеша"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим призвал свой клуб совершать больше приобретений вроде Бруну Фернандеша.

В воскресенье Фернандеш отметился голом со штрафного, благодаря чему "Юнайтед" набрал очко в домашнем противостоянии с "Арсеналом" (1:1).



По мнению Аморима, Фернандеш является примером не только в плане мастерства. Лидерские качества Бруну часто ставят под сомнение, но именно такими игроками хочет обладать Рубен, перестраивая игру "Юнайтед".



"Любой тренер, когда хочет пригласить игроков, ожидает лучшего, но порой им бывает сложно адаптироваться, а порой тебе может повезти с их характером или нет".



"Так бывает, несмотря на все изыскания, которые проводятся перед тем, как покупать игроков. Я могу сказать, что нам нужно больше игроков вроде Бруну, это очевидно. И не только в плане мастерства и характера. Он совершает ошибки, но в этой лиге так важна доступность в матчах, и он исполняет столь определяющую роль с мячом и без мяча", — цитирует Аморима Evening Standard.