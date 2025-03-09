Ромеро: "Спасибо физиотерапевтам сборной Аргентины"

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро сделал неожиданное признание после своего возвращения на футбольное поле.

Ничья 2:2 против "Борнмута" в воскресенье стала первым матчем для Ромеро с 8 декабря. Все это время Серхио отсутствовал с травмой бедра.



После матча в Северном Лондоне Ромеро обратился к социальным сетям и неожиданно заявил, что своим выздоровлением он обязан вовсе не медицинскому штабу "Тоттенхэма".



"Спасибо физиотерапевтам сборной Аргентины за то, что вытащили меня из сложной ситуации и вернули меня на поле, где я так счастлив. Спасибо каждому за постоянную поддержку", — написал Ромеро.