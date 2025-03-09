"Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью

"Арсенал" ухудшил свои и без того мизерные шансы на титул Премьер-Лиги, сыграв с "Манчестер Юнайтед" вничью — 1:1.

Относительно выезда к "Реал Сосьедад" в Лиге Европы в минувший четверг из стартового состава "красных дьяволов" пропали дисквалифицированный Патрик Доргу и Расмус Хейлунд. Вместо них вышли Виктор Линделеф и Кристиан Эриксен.



На левый фланг обороны "канониров" вернулся Риккардо Калафьори, заменив Майлса Льюис-Скелли. Выздоровевший Габриэль Мартинелли начал матч среди запасных.



"Арсенал" начал матч в доминирующей манере, а Микель Мерино даже отметился опасным ударом — рядом со штангой.



Постепенно "Юнайтед" подстроился под игру вторым номером, не позволяя сопернику создавать явные моменты.



А уже в компенсированное к первому тайму время хозяева внезапно открыли счет. Бруну Фернандеш классно исполнил штрафной удар, хотя показалось, что Давид Райя не лучшим образом расположился на воротах — 1:0.



Во втором тайме "дьяволы" продолжили с успехом обороняться, а также у них появилось пространство для контратак. На 54-й минуте Райя реабилитировался за пропущенный гол, отразив удар Нуссаира Мазрауи в касание с подступов к вратарской.



Спустя пять минут "Юнайтед" создал еще один голевой момент, но Райя вновь выручил "Арсенал", отразив удар Джошуа Зиркзее пяткой.



Даже рискуя, "канониры" продолжали давить и на 74-й минутее были вознаграждены. Юрриен Тимбер вошел в штрафную с правого фланга и отбросил мяч под удар Деклану Райсу — 1:1.



В концовке матча хозяева были чуть активнее. Пару шансов имел вышедший на замену Хейлунд, но оба раза его обезвреживали соперники в последний момент.



Уже в компенсированное время голкиперы совершили по классному сейву, и матч закончился вничью.



"Арсенал" еще больше увеличил свое отставание от лидирующего "Ливерпуля" по итогам тура и, по всей видимости, уже не верит в свои шансы завоевать титул. "Юнайтед" показал неплохой футбол и даже мог рассчитывать на победу.



"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче