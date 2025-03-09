"Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью

Деклан Райс "Арсенал" ухудшил свои и без того мизерные шансы на титул Премьер-Лиги, сыграв с "Манчестер Юнайтед" вничью — 1:1.

Относительно выезда к "Реал Сосьедад" в Лиге Европы в минувший четверг из стартового состава "красных дьяволов" пропали дисквалифицированный Патрик Доргу и Расмус Хейлунд. Вместо них вышли Виктор Линделеф и Кристиан Эриксен.

На левый фланг обороны "канониров" вернулся Риккардо Калафьори, заменив Майлса Льюис-Скелли. Выздоровевший Габриэль Мартинелли начал матч среди запасных.

"Арсенал" начал матч в доминирующей манере, а Микель Мерино даже отметился опасным ударом — рядом со штангой.

Постепенно "Юнайтед" подстроился под игру вторым номером, не позволяя сопернику создавать явные моменты.

А уже в компенсированное к первому тайму время хозяева внезапно открыли счет. Бруну Фернандеш классно исполнил штрафной удар, хотя показалось, что Давид Райя не лучшим образом расположился на воротах — 1:0.

Во втором тайме "дьяволы" продолжили с успехом обороняться, а также у них появилось пространство для контратак. На 54-й минуте Райя реабилитировался за пропущенный гол, отразив удар Нуссаира Мазрауи в касание с подступов к вратарской.

Спустя пять минут "Юнайтед" создал еще один голевой момент, но Райя вновь выручил "Арсенал", отразив удар Джошуа Зиркзее пяткой.

Даже рискуя, "канониры" продолжали давить и на 74-й минутее были вознаграждены. Юрриен Тимбер вошел в штрафную с правого фланга и отбросил мяч под удар Деклану Райсу — 1:1.

В концовке матча хозяева были чуть активнее. Пару шансов имел вышедший на замену Хейлунд, но оба раза его обезвреживали соперники в последний момент.

Уже в компенсированное время голкиперы совершили по классному сейву, и матч закончился вничью.

"Арсенал" еще больше увеличил свое отставание от лидирующего "Ливерпуля" по итогам тура и, по всей видимости, уже не верит в свои шансы завоевать титул. "Юнайтед" показал неплохой футбол и даже мог рассчитывать на победу.

"Манчестер Юнайтед" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2025 21:30

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  1. imf-tua 09.03.2025 21:54 # imf-tua
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  2. zheka000000 09.03.2025 21:41 # zheka000000
    читаемо выебали геев. По счету бы это тоже отразилось, но оказалось, что в стане скамобляжей есть гермафродит хуйлан) такое дно просто ору)

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  3. thegodfather 09.03.2025 21:37 # thegodfather
    Лютый отскок писюнала.
    Аморям опять свою гелевую су4ку позажимал

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  4. tihinya-moiyobir 09.03.2025 21:37 # tihinya-moiyobir
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  5. roberto-89 09.03.2025 21:37 # roberto-89
    Все силы надо бросить в лч , арс0 все походу , такими темпами они из биг 4 вылетят просто

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  6. sobchak-ynwa 09.03.2025 21:36 # sobchak-ynwa
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  7. redwhitegun 09.03.2025 21:35 # redwhitegun
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  8. sobchak-ynwa 09.03.2025 21:35 # sobchak-ynwa
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  9. gameboy 09.03.2025 21:34 # gameboy
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  10. skychnie-oboi 09.03.2025 21:34 # skychnie-oboi
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