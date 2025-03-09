Мареска: "Палмер еще будет забивать с пенальти и промахиваться"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался по поводу первой в карьере Коула Палмера осечки с исполнением пенальти в Премьер-Лиге.

До воскресного матча против "Лестера" Палмер реализовал 12 из 12 пенальти в Премьер-Лиге, однако пробить голкипера "лис" Мадса Хермансена с 11-метровой отметки ему не удалось.



Коул продлил свою голевую "засуху", которая теперь насчитывает уже девять матчей кряду во всех соревнованиях, однако после победы 3:1 Мареска заявил, что не переживает насчет подопечного.



"У "Лестера" великолепный голкипер, а Коул еще будет забивать с пенальти и будет промахиваться. Людям нужно понять, какие старания он приложил, чтобы достичь этих высот. Коул — игрок топ-уровня. С ним все нормально сейчас", — сообщил Мареска BBC.