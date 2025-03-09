Мареска: "Палмер еще будет забивать с пенальти и промахиваться"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска высказался по поводу первой в карьере Коула Палмера осечки с исполнением пенальти в Премьер-Лиге.
До воскресного матча против "Лестера" Палмер реализовал 12 из 12 пенальти в Премьер-Лиге, однако пробить голкипера "лис" Мадса Хермансена с 11-метровой отметки ему не удалось.
Коул продлил свою голевую "засуху", которая теперь насчитывает уже девять матчей кряду во всех соревнованиях, однако после победы 3:1 Мареска заявил, что не переживает насчет подопечного.
"У "Лестера" великолепный голкипер, а Коул еще будет забивать с пенальти и будет промахиваться. Людям нужно понять, какие старания он приложил, чтобы достичь этих высот. Коул — игрок топ-уровня. С ним все нормально сейчас", — сообщил Мареска BBC.
09.03.2025 21:00
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