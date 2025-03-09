Кин опасается, что "Юнайтед" еще не достиг дна

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин опасается, что "красные дьяволы" еще не достигли своего дна в плане результатов.

На матч против "Арсенала" в воскресенье подопечные Рубена Аморима вышли, занимая 15-е место в Премьер-Лиге.



Результаты "Юнайтед" в этом сезоне, особенно после прихода Аморима в ноябре, оставляют желать сильно лучшего, однако Кин допускает, что "дьяволы" упадут еще ниже.



"Мы постоянно говорим о том, что тренерам нужно давать время, но продолжать проигрывать футбольные матчи тоже нельзя. Если вы проигрываете неделя за неделей, в раздевалке появятся сомнения, и я могу сказать это насчет большинства клубов".



"Игроки будут смотреть на своего тренера и думать: "А каков твой вклад?"



"И когда мы не наблюдаем буквально никакой реакции после прихода нового тренера в клуб, это немного настораживает".



"Стандарты этого клуба снижаются уже несколько лет. Достигли ли они дна? Возможно, это еще не предел..." — сообщил Кин в эфире Sky Sports.