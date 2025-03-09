Кукурелья принес "Челси" победу против "Лестера"
Гол Марка Кукурельи обеспечил "Челси" домашнюю победу 1:0 против "Лестера".
Роберт Санчес сохранил свое место на воротах "синих" после матча Лиги Конференций против "Копегагена" посреди недели. Также с первых минут появился выздоровевший Весле Фофана.
В старте у "лис" вышли Конор Коуди, Люк Томас и Патсон Дака, заменив Янника Вестергора, Бобби Декордова-Рида и Факундо Буонанотте.
В начале матча "Челси" претендовал на пенальти, но рефери оставил без внимания падение Коула Палмера в чужой штрафной.
Вскоре уже Джейдон Санчо нарвался на фол Виктора Кристиансена в штрафной "Лестера", и на сей раз рефери указал на 11-метровую отметку, однако Палмер не смог пробить Мадса Хермансена.
На 26-й минуте Санчес неудачно сыграл на выходе при подаче с фланга, а Адарабиойо головой направил мяч в перекладину своих ворот.
Придя в себя, "Челси" возобновил давление на чужие ворота, но открыть счет до перерыва так и не смог.
В начале второго тайма шла обоюдоострая игра, и в итоге удача улыбнулась "синим". На 60-й минуте Марк Кукурелья отважился на дальний удар, а рикошет помешал Хермансену спасти свою команду — 1:0.
В дальнейшем хозяева искали второй гол, но не слишком убедительно. Попытки гостей отыграться были еще менее убедительными.
"Челси" набрал три очка, но оставил большие вопросы. Большую часть матча "синие" не контролировали игру, и у "Лестера" были свои шансы.
"Челси" — "Лестер". Отчет о матче
09.03.2025 19:00
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Последние комментарии:
Надо депортировать всех украинских "уклонистов" из-за границы, потому что сейчас мы должны воевать абсолютно всеми людьми,— руководитель медицинской службы "Волки Давинчи" , - Михайлова.
Что-то подсказывает, что так и будет...
(ответить)
почему омар сосет постоянно? потому что уский?
(ответить)
очевидно, геев сегодня выебут
(ответить)
Прагматичный Мареска - впервые в карьере коуча. Возможно возвращаемся к вайбам Тухеля, когда есть результат, а игра - удержание без больших рисков. Только у Марески у большего количества игроков развязаны руки. Кайседо хорош, Куку обрел наконец-то стабильность, а гол это его награда. С победой, фаны Мареска-бола.
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ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные подростков для их вербовки.
В спецслужбе сообщили, что Киев пытался получить данные школьников Москвы и Подмосковья через рассылку с сайтов патриотических организаций молодежи.
(ответить)
Палмер сднил в середняке
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Лол, на ветке одни гомосеки членсы собрались
(ответить)
Ну шо сказать. Лафа закончилась. Ближайшие 2 матча много че скажет о перспективах.
По ощущениям на весну выходим на пик физ формы.
Енцо шикарен.
Кайседо ноу коммент.
Фофана просто ммммууа, ни один наш защ не дает. То что фофана при убегании в атаку. Я думаю просадка формы команды с травмой фофана и пошла. Он очень много жает силовой, агрессии и беготни.
Нету тоже люто отпахал.
Кукурелья как всегда хорош.
Из всей команды хуже всех палмер щас по форме. Санчо справа кстати > слева.
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Палмер окончательно протух.
(ответить)
Сейчас у Челси игры до 10 мая в Лондоне…ну добавятся игры в ЛК гостевые…
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куку сегодня и до гола был лучшим игроком. Палмера прорвет скоро, очевидно
надеюсь, еще до возвращения кексона
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Надеюсь усадит Палмера лысая голова, говорил же сам, должны играть лучшие, а Коул худший по всем аспектам который матч. Надеюсь на центр Лавия-Кайседо и Энцо под напом в матче против Арменала.
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Щолси - клуб хохлов!
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Если вы не можете забить челси - вы безнадежны.
Палмер???
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Наконец-то на ноль сыграли. Кайседо это пздц зверюга, прайм Канте сегодня выдал.
С победой, братья-кукурельсики!
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