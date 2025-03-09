Кукурелья принес "Челси" победу против "Лестера"

Марк Кукурелья Гол Марка Кукурельи обеспечил "Челси" домашнюю победу 1:0 против "Лестера".

Роберт Санчес сохранил свое место на воротах "синих" после матча Лиги Конференций против "Копегагена" посреди недели. Также с первых минут появился выздоровевший Весле Фофана.

В старте у "лис" вышли Конор Коуди, Люк Томас и Патсон Дака, заменив Янника Вестергора, Бобби Декордова-Рида и Факундо Буонанотте.

В начале матча "Челси" претендовал на пенальти, но рефери оставил без внимания падение Коула Палмера в чужой штрафной.

Вскоре уже Джейдон Санчо нарвался на фол Виктора Кристиансена в штрафной "Лестера", и на сей раз рефери указал на 11-метровую отметку, однако Палмер не смог пробить Мадса Хермансена.

На 26-й минуте Санчес неудачно сыграл на выходе при подаче с фланга, а Адарабиойо головой направил мяч в перекладину своих ворот.

Придя в себя, "Челси" возобновил давление на чужие ворота, но открыть счет до перерыва так и не смог.

В начале второго тайма шла обоюдоострая игра, и в итоге удача улыбнулась "синим". На 60-й минуте Марк Кукурелья отважился на дальний удар, а рикошет помешал Хермансену спасти свою команду — 1:0.

В дальнейшем хозяева искали второй гол, но не слишком убедительно. Попытки гостей отыграться были еще менее убедительными.

"Челси" набрал три очка, но оставил большие вопросы. Большую часть матча "синие" не контролировали игру, и у "Лестера" были свои шансы.

"Челси" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2025 19:00

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Последние комментарии:




  1. hachidio 09.03.2025 19:43 # hachidio
    Надо депортировать всех украинских "уклонистов" из-за границы, потому что сейчас мы должны воевать абсолютно всеми людьми,— руководитель медицинской службы  "Волки Давинчи" , - Михайлова.

    Что-то подсказывает, что так и будет...

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  2. electric 09.03.2025 19:34 # electric
    почему омар сосет постоянно? потому что уский?

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  3. zheka000000 09.03.2025 19:28 # zheka000000
    очевидно, геев сегодня выебут

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  4. xattoryxattso 09.03.2025 19:20 # xattoryxattso
    Прагматичный Мареска - впервые в карьере коуча. Возможно возвращаемся к вайбам Тухеля, когда есть результат, а игра - удержание без больших рисков. Только у Марески у большего количества игроков развязаны руки. Кайседо хорош, Куку обрел наконец-то стабильность, а гол это его награда. С победой, фаны Мареска-бола.

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  5. volfovich-ynwa 09.03.2025 19:20 # volfovich-ynwa
    ФСБ сорвала попытку военной разведки Украины получить персональные данные подростков для их вербовки.

    В спецслужбе сообщили, что Киев пытался получить данные школьников Москвы и Подмосковья через рассылку с сайтов патриотических организаций молодежи.

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  6. forester-ibe 09.03.2025 19:15 # forester-ibe
    Палмер сднил в середняке

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  7. mafia 09.03.2025 19:13 # mafia
    Лол, на ветке одни гомосеки членсы собрались

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  8. thegodfather 09.03.2025 19:12 # thegodfather
    Ну шо сказать. Лафа закончилась. Ближайшие 2 матча много че скажет о перспективах.

    По ощущениям на весну выходим на пик физ формы.
    Енцо шикарен.
    Кайседо ноу коммент.
    Фофана просто ммммууа, ни один наш защ не дает. То что фофана при убегании в атаку. Я думаю просадка формы команды с травмой фофана и пошла. Он очень много жает силовой, агрессии и беготни.

    Нету тоже люто отпахал.
    Кукурелья как всегда хорош.

    Из всей команды хуже всех палмер щас по форме. Санчо справа кстати > слева.

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  9. brown-ale 09.03.2025 19:09 # brown-ale
    Палмер окончательно протух.

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  10. chelsealondon 09.03.2025 19:09 # chelsealondon
    Сейчас у Челси игры до 10 мая в Лондоне…ну добавятся игры в ЛК гостевые…

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  11. zheka000000 09.03.2025 19:06 # zheka000000
    куку сегодня и до гола был лучшим игроком. Палмера прорвет скоро, очевидно
    надеюсь, еще до возвращения кексона

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  12. akado 09.03.2025 19:06 # akado
    Надеюсь усадит Палмера лысая голова, говорил же сам, должны играть лучшие, а Коул худший по всем аспектам который матч. Надеюсь на центр Лавия-Кайседо и Энцо под напом в матче против Арменала.

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  13. dexter 09.03.2025 19:06 # dexter
    Щолси - клуб хохлов!

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  14. thegodfather 09.03.2025 19:03 # thegodfather
    Если вы не можете забить челси - вы безнадежны.

    Палмер???

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  15. skydreams 09.03.2025 19:02 # skydreams
    Наконец-то на ноль сыграли. Кайседо это пздц зверюга, прайм Канте сегодня выдал.

    С победой, братья-кукурельсики!

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