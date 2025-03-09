Кукурелья принес "Челси" победу против "Лестера"

Гол Марка Кукурельи обеспечил "Челси" домашнюю победу 1:0 против "Лестера".

Роберт Санчес сохранил свое место на воротах "синих" после матча Лиги Конференций против "Копегагена" посреди недели. Также с первых минут появился выздоровевший Весле Фофана.



В старте у "лис" вышли Конор Коуди, Люк Томас и Патсон Дака, заменив Янника Вестергора, Бобби Декордова-Рида и Факундо Буонанотте.



В начале матча "Челси" претендовал на пенальти, но рефери оставил без внимания падение Коула Палмера в чужой штрафной.



Вскоре уже Джейдон Санчо нарвался на фол Виктора Кристиансена в штрафной "Лестера", и на сей раз рефери указал на 11-метровую отметку, однако Палмер не смог пробить Мадса Хермансена.



На 26-й минуте Санчес неудачно сыграл на выходе при подаче с фланга, а Адарабиойо головой направил мяч в перекладину своих ворот.



Придя в себя, "Челси" возобновил давление на чужие ворота, но открыть счет до перерыва так и не смог.



В начале второго тайма шла обоюдоострая игра, и в итоге удача улыбнулась "синим". На 60-й минуте Марк Кукурелья отважился на дальний удар, а рикошет помешал Хермансену спасти свою команду — 1:0.



В дальнейшем хозяева искали второй гол, но не слишком убедительно. Попытки гостей отыграться были еще менее убедительными.



"Челси" набрал три очка, но оставил большие вопросы. Большую часть матча "синие" не контролировали игру, и у "Лестера" были свои шансы.



"Челси" — "Лестер". Отчет о матче