"Тоттенхэм" ушел от поражения против "Борнмута"

Сон Хен Мин Уступая в два мяча, "Тоттенхэм" смог избежать поражения в домашнем противостоянии с "Борнмутом" — 2:2.

Впервые с 15 января в стартовом составе "шпор" был назван Доминик Соланке. Также вернулись в основу Кристиан Ромеро, Джед Спенс, Пап Матар Сарр и Ив Биссума.

Наставник "вишенок" Андони Ираола отреагировал двумя перестановками на поражение 2:1 от "Брайтона", выпустив Маркуса Тавернье и Эванилсона вместо Дэвида Брукса и Данго Уаттара.

Матч начался с двух верных моментов у гостей, но оба раза хозяев спас их голкипер Гульельмо Викарио.

Сосредоточившись на контратакующей игре, "Борнмут" выглядел лучше соперника и под занавес первого тайма открыл счет. Милош Керкез пронесся по левому флангу, а затем подал к дальней штанге, где набежавший Тавернье ногой в касание поразил ворота — 0:1.

В начале второго тайма капитан "шпор" Сон Хен Мин загубил хороший момент. "Вишенки" ответили на этой очередной контратакой, в завершении которой Джастин Клюйверт поразил ворота из центра штрафной, однако из-за офсайда у Антуана Семеньо гол не был засчитан.

Вскоре Сон имел еще один момент, но мяч лишь чиркнул по штанге со внешней стороны после обводящего удара с границы штрафной площади.

"Тоттенхэм" был напорист в начале второго тайма, но провалы в обороне никуда не делись, и на 65-й минуте Эванилсон этим воспользовался. Нападающий "Борнмута" вышел один на один по центру и подсек мяч перед Викарио — 0:2.

Это, как показалось, разозлило хозяев, и уже спустя две минуты Сарр отыграл один гол. Пап Матар словно рукой забросил мяч в ворота с правого фланга — 1:2.

Обе команды охотно атаковали, не задерживаясь в обороне. "Шпоры" могли пропустить еще, но в итоге сравняли счет. Это Сон реализовал пенальти, который сам и заработал, когда нарвался на фол Кепы Аррисабалаги в штрафной — 2:2.

До конца матча оставалось еще более 10 минут с учетом компенсированного времени, но силы уже были на исходе, чтобы кто-нибудь мог замахнуться на победу.

"Борнмут" слишком легко разбазарил свое преимущество в два гола. "Тоттенхэм" был ужасен в обороне, но, по крайней мере, проявил характер.

"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2025 18:55

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  1. dexter 09.03.2025 19:05 # dexter
    Шерсть уже отпраздновал сие событие совокуплением с козочкой?)

    (ответить)

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