"Тоттенхэм" ушел от поражения против "Борнмута"

Уступая в два мяча, "Тоттенхэм" смог избежать поражения в домашнем противостоянии с "Борнмутом" — 2:2.

Впервые с 15 января в стартовом составе "шпор" был назван Доминик Соланке. Также вернулись в основу Кристиан Ромеро, Джед Спенс, Пап Матар Сарр и Ив Биссума.



Наставник "вишенок" Андони Ираола отреагировал двумя перестановками на поражение 2:1 от "Брайтона", выпустив Маркуса Тавернье и Эванилсона вместо Дэвида Брукса и Данго Уаттара.



Матч начался с двух верных моментов у гостей, но оба раза хозяев спас их голкипер Гульельмо Викарио.



Сосредоточившись на контратакующей игре, "Борнмут" выглядел лучше соперника и под занавес первого тайма открыл счет. Милош Керкез пронесся по левому флангу, а затем подал к дальней штанге, где набежавший Тавернье ногой в касание поразил ворота — 0:1.



В начале второго тайма капитан "шпор" Сон Хен Мин загубил хороший момент. "Вишенки" ответили на этой очередной контратакой, в завершении которой Джастин Клюйверт поразил ворота из центра штрафной, однако из-за офсайда у Антуана Семеньо гол не был засчитан.



Вскоре Сон имел еще один момент, но мяч лишь чиркнул по штанге со внешней стороны после обводящего удара с границы штрафной площади.



"Тоттенхэм" был напорист в начале второго тайма, но провалы в обороне никуда не делись, и на 65-й минуте Эванилсон этим воспользовался. Нападающий "Борнмута" вышел один на один по центру и подсек мяч перед Викарио — 0:2.



Это, как показалось, разозлило хозяев, и уже спустя две минуты Сарр отыграл один гол. Пап Матар словно рукой забросил мяч в ворота с правого фланга — 1:2.



Обе команды охотно атаковали, не задерживаясь в обороне. "Шпоры" могли пропустить еще, но в итоге сравняли счет. Это Сон реализовал пенальти, который сам и заработал, когда нарвался на фол Кепы Аррисабалаги в штрафной — 2:2.



До конца матча оставалось еще более 10 минут с учетом компенсированного времени, но силы уже были на исходе, чтобы кто-нибудь мог замахнуться на победу.



"Борнмут" слишком легко разбазарил свое преимущество в два гола. "Тоттенхэм" был ужасен в обороне, но, по крайней мере, проявил характер.



"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче