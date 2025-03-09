Робертсон назвал ПСЖ лучшей командой, против которой играл "Ливерпуль" в этом сезоне

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что французский ПСЖ — самый сложный соперник, против которого его команда играла в этом сезоне.

В минувшую среду ПСЖ нанес 27 ударов против "Ливерпуля" и заставил Алиссона совершить девять сейвов, но при этом умудрился потерпеть домашнее поражение 0:1.



В ближайший вторник ПСЖ нанесет ответный визит на "Энфилд" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, и Робертсон требует от своих партнеров прибавить.



"Это будет тяжелый матч. Они показали, насколько хороши могут быть. У них исключительная команда — наверно, лучшая, против кого мы играли в этом сезоне. Нам нужно сыграть лучше, потому что мы не можем надеяться, что Алиссон будет показывать игру своей жизни в каждом матче", — цитирует Робертсона The Independent.