Робертсон назвал ПСЖ лучшей командой, против которой играл "Ливерпуль" в этом сезоне

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что французский ПСЖ — самый сложный соперник, против которого его команда играла в этом сезоне.

В минувшую среду ПСЖ нанес 27 ударов против "Ливерпуля" и заставил Алиссона совершить девять сейвов, но при этом умудрился потерпеть домашнее поражение 0:1.

В ближайший вторник ПСЖ нанесет ответный визит на "Энфилд" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов, и Робертсон требует от своих партнеров прибавить.

"Это будет тяжелый матч. Они показали, насколько хороши могут быть. У них исключительная команда — наверно, лучшая, против кого мы играли в этом сезоне. Нам нужно сыграть лучше, потому что мы не можем надеяться, что Алиссон будет показывать игру своей жизни в каждом матче", — цитирует Робертсона The Independent.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, ПСЖ, Робертсон

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2025 18:00

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  1. forester-ibe 09.03.2025 19:26 # forester-ibe
    Не пройдут псж.

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  2. vals1702 09.03.2025 19:24 # vals1702
    2-0 Салах и МакАлистер

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  3. hunter022 09.03.2025 18:17 # hunter022
    И эта лучшая команда победит в Ливерпуле...

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