Трент: "Слот был самым злым, что мы только видели"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд признался, что еще никогда не видел своего наставника Арне Слота таким злым, как в перерыве матча против "Саутгемптона" в субботу.

Первый тайм против занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптона" "Ливерпуль" проиграл со счетом 0:1, что заставило дисквалифицированного Слота спуститься с трибуны в раздевалку и устроить своим игрокам разнос.



Выговор Слота подействовал, потому что в начале второго тайма "Ливерпуль" быстро перевернул игру и в итоге вырвал победу 3:1.



"Наверное, он был самым злым, что мы только видели. Полагаю, это хорошая вещь, что до сих пор ему не приходилось слишком расстраиваться, но я думаю, в этот раз это было справедливо".



"Наша игра была недостаточно хороша, мы заслужили уступать в счете, но мы вышли на второй тайм с намерением кое-что доказать, и мы очень быстро это сделали".



Как команда и отдельные игроки, вы хотите быть очень хороши в каждом матче, но это невозможно".



"У вас будут такого рода дни, когда вы не играете хорошо, когда вы не гордитесь своим футболом. Это день, на который ты оглядываешься и думаешь, что взять три очка было самым важным", — сообщил Трент LFCTV.