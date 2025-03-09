Джеймс надеется, что Тухель вызовет его в сборную Англии

Рис Джеймс и Томас Тухель Капитан "Челси" Рис Джеймс подтвердил, что надеется на вызов в сборную Англии от нового главного тренера "трех львов" Томаса Тухеля.

В 2021 году Джеймс под руководством Тухеля выиграл с "Челси" Лигу Чемпионов, а в прошлый уикенд Рис был среди гостей на частной вечеринке Томаса.

На предстоящей неделе Тухель объявит имена игроков, вызванных в сборную Англии на матчи против Албании и Латвии в рамках отбора к ЧМ-2026, и 25-летний защитник надеется, что Томас про него не забудет.

"Да, я разговаривал с ним после его назначения. У нас есть хорошие совместные воспоминания".

"Представлять свою страну — это всегда честь. Я так сосредоточен на том, чтобы оставаться здоровым и в форме, играя как можно лучше. Выступать за сборную — это честь, и я всегда надеюсь получить вызов", — цитирует Джеймса Evening Standard.


Метки Джеймс, сборная Англии, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2025 16:00

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