Андреа Берта договорился с "Арсеналом"
Андреа Берта согласился стать новым спортивным директором "Арсенала".
Еще в ноябре "Арсенал" объявил, что Эду подал в отставку с поста спортивного директора.
С тех пор обязанности спортивного директора исполнял Джейсон Айто, заместитель Эду. Он был одним из кандидатов на то, чтобы занять эту роль на постоянной основе.
Но в итоге "Арсенал" остановил свой выбор на более опытном Берте, который стал доступен после своего расставания с "Атлетико" в январе.
По информации The Athletic, Берта и "Арсенал" уже согласовали условия сотрудничества, и вскоре назначение 53-летнего итальянца будет подтверждено.
Берта провел в "Атлетико" 12 лет, только прошлым летом потратив 180 миллионов фунтов на Хулиана Альвареса, Конора Галлахера, Робена Ле Нормана и Александера Серлота, благодаря которым команда Диего Симеоне вернулась в число претендентов на титул Ла Лиги.
09.03.2025 15:00
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