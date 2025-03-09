Андреа Берта договорился с "Арсеналом"

Андреа Берта согласился стать новым спортивным директором "Арсенала".

Еще в ноябре "Арсенал" объявил, что Эду подал в отставку с поста спортивного директора.



С тех пор обязанности спортивного директора исполнял Джейсон Айто, заместитель Эду. Он был одним из кандидатов на то, чтобы занять эту роль на постоянной основе.



Но в итоге "Арсенал" остановил свой выбор на более опытном Берте, который стал доступен после своего расставания с "Атлетико" в январе.



По информации The Athletic, Берта и "Арсенал" уже согласовали условия сотрудничества, и вскоре назначение 53-летнего итальянца будет подтверждено.



Берта провел в "Атлетико" 12 лет, только прошлым летом потратив 180 миллионов фунтов на Хулиана Альвареса, Конора Галлахера, Робена Ле Нормана и Александера Серлота, благодаря которым команда Диего Симеоне вернулась в число претендентов на титул Ла Лиги.