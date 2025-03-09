"Арсенал" планирует попрощаться с рядом игроков летом
Защитник Александр Зинченко входит в число игроков, с которыми "Арсенал" планирует попрощаться грядущим летом.
В этом сезоне Зинченко является редким гостем в стартовом составе "Арсенала", проигрывая конкуренцию Юрриену Тимберу, Риккардо Калафьори и даже юному Майлсу Льюис-Скелли.
Как сообщает Daily Mail, "Арсенал" надеется выгодно продать 28-летнего украинца, чтобы вырученные деньги направить на укрепление команды.
Также "Арсенал" может продать защитника Такехиро Томиясу и нападающего Габриэля Жезуса, которые в данный момент восстанавливаются после травм.
А вот Киран Тирни, Томас Партей и Жоржиньо покинул "Арсенал" безо всякой компенсации, потому что их контракты истекают в конце сезона.
09.03.2025 14:00
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