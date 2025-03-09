Маккарти: "Тен Хаг планировал провести в МЮ 10 лет"

Эрик Тен Хаг и Бенни Маккарти Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Бенни Маккарти заявил, что Эрик Тен Хаг планировал провести в клубе с "Олд Траффорд" в октябре.

Тен Хаг был уволен с поста главного тренера "Юнайтед" в октябре, в начале своего третьего сезона в клубе.

Маккарти, который на этой неделе возглавил сборную Кении, ассистировал Тен Хагу на протяжении двух сезонов, и у Бенни остались самые приятные впечатления насчет Эрика.

"У меня была невероятная возможность поработать в одном из крупнейших и лучших клубов в мире под руководством Эрика Тен Хага".

"Я научился безусловному профессионализму, потому что я работал с тренером, который был не только сторонником дисциплины, но одним из лучших профессионалов, что я когда-либо видел в игре".

"Он крайне трудолюбив, очень предан работе, очень страстный, и он планировал быть тренером "Манчестер Юнайтед" 10 лет. Таково было его видение", — сообщил Маккарти BBC.


Метки Маккарти, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2025 13:00

Количество просмотров Просмотров: 638

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. arthur-naprimer 09.03.2025 13:20 # arthur-naprimer
    Бывший ассистент главного тренера "Манчестер Юнайтед" Бенни Маккарти заявил, что Эрик Тен Хаг планировал провести в клубе с "Олд Траффорд" в октябре.

    Источник: http://fapl.ru/posts/113506/?c=1

    норм?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: