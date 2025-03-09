Эдегор: "Мы будем сражаться до конца"

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор пообещал, что его команда будет сражаться за титул Премьер-Лиги до самого конца.

В данный момент "Арсенал" уступает лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" 16 очков, хотя сыграл на два матча меньше.



Эдегор вспоминает позапрошлый сезон, когда "Арсенал" разбазарил солидный отрыв и в итоге остался без титула. Этот печальный опыт вселяет в Мартина надежду.



"Мы будем сражаться до конца. Таков настрой каждого из нас".



"Мы сражаемся за титул три года подряд, и если вернуться на пару лет назад, мы лидировали с большим количеством очков отрыва и затем финишировали вторыми".



"Это показывает, что все возможно, и самое важное — продолжать идти вперед, продолжать упорно трудиться, становиться лучше с каждым матчем, и затем станет видно".



"Мы находимся в сложном положении в данный момент, но нам нужно продолжать идти вперед. Мы должны стараться побеждать в каждом матче, который играем, а затем посмотрим, что случится с "Ливерпулем", — цитирует Эдегора The Independent.