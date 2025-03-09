Эдегор признал, что был недостаточно хорош в этом сезоне

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор признал, что он был недостаточно хорош в этом сезоне с точки зрения своего вклада в атакующую игру.

В минувший вторник 26-летний Эдегор проявил себя с лучшей стороны, забив два гола и отдав одну результативную передачу в победном для "Арсенала" матче Лиги Чемпионов против ПСВ (7:1).



Эдегор надеется, что это вдохновит его на остаток сезона, потому что в большинстве матчей этой кампании норвежский полузащитник был не так хорош.



"Я очень привык к тому, что люди говорят насчет меня и судят мою игру, я и сам это делаю. Сам с собой я еще жестче, и я знаю, что был недостаточно хорош, особенно перед чужими воротами".



"Я упорно тружусь каждый день, чтобы улучшить это, и я знаю, что у меня есть мастерство и талант для этого. Матч против ПСВ получился хорошим, и я надеюсь, теперь я смогу делать больше в остатке сезона", — цитирует Эдегора The Guardian.