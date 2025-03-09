МЮ отказался от планов по завоеванию титула Премьер-Лиги к 2028 году

Боссы "Манчестер Юнайтед" отказались от своих планов по завоеванию титула Премьер-Лиги к 2028 году.

Вскоре после того, как сэр Джим Рэтклифф стал совладельцем "Юнайтед", "красные дьяволы" анонсировали амбициозный план "Проект 150" (Project 150).



Частью этого плана было возвращение титула Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" к 2028 году, когда клуб празднует свое 150-летие.



Однако удручающие результаты этого сезона убедили боссов "Юнайтед", что завоевание титула в ближайшие три года не является реалистичной задачей.



"Когда Аморим приступал к работе, то чувствовал, что сможет выжать больше из имеющегося состава, и у него были кое-какие обнадеживающие результаты".



"Но это не отменяет того факта, что в целом за игрой команды было тяжело наблюдать и что потребуется много времени и терпения, чтобы вернуть команду туда, где они должны быть".



"Нужно быть смелым или глупым, чтобы считать победу в лиге к 2028 году выполнимой задачей, учитывая текущее положение "Юнайтед", — цитирует свой источник Daily Mirror.