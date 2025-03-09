Слот не помышлял о замене Нуньеса в перерыве матча с "Саутгемптоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что даже не помышлял заменить нападающего Дарвина Нуньеса в перерыве победного матча против "Саутгемптона" (3:1).

Именно Нуньес вдохновил "Ливерпуль" на "камбэк" во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде", сравняв счет и затем заработав пенальти.



Слот произвел тройную замену еще в перерыве, однако Арне даже не собирался убирать Нуньеса и заменил Дарвина только на 68-й минуте, когда результат уже был сделан.



"В итоге я заменил его, потому что он был на желтой, но мне всегда была ненавистна идея убирать того, кто может забить гол, когда мы нуждаемся в голах. Поэтому у меня не было мысли убирать его, я думал о заменах после этих трех".



"Если мы не забьем, придется выпустить Жотса (Диогу Жоту) и играть в еще более атакующей манере. Учитывая отсутствие Коди (Гакпо), у меня оставалось не так много вариантов усиления атакующей игры".



"Поэтому я пошел на определенный риск, оставив его", — цитирует Слота Liverpool Echo.