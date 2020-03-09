Ливерпуль" все еще может получить компенсацию за Трента

Трент Александер-Арнольд "Ливерпуль" все еще может получить денежную компенсацию от испанского "Реала" за правого защитника Трента Александер-Арнольда.

Напомним, "Реал" уже пытался ускорить переход Александер-Арнольда и был готов заплатить "Ливерпулю" 25 миллионов фунтов за Трента в январе.

"Ливерпуль" отказался отпустить Александер-Арнольда посреди сезона, несмотря на то, едва ли сможет продлить рассчитанный до лета контракт Трента.

Однако нюанс в том, что истекающий контракт Трента рассчитан до 30 июня, тогда как "Реал" хотел бы взять 26-летнего англичанина на стартующий 14 июня клубный Чемпионат Мира.

ФИФА специально открывает короткое трансферное окно для участников турнира в США, чтобы те могли зарегистрировать своих новичков, и "Реал" хочет этим воспользоваться, сообщает Daily Mirror.

Добавим, для "Ливерпуля" сезон завершится не позднее 31 мая, когда состоится финал Лиги Чемпионов в Мюнхене.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 734

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hunter022 09.03.2025 07:31 # hunter022
    Вот только до Мюнхена Ливерпуль не доедет,так что после завершения сезона в АПЛ уйдет на повышение..

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: