Ливерпуль" все еще может получить компенсацию за Трента

"Ливерпуль" все еще может получить денежную компенсацию от испанского "Реала" за правого защитника Трента Александер-Арнольда.

Напомним, "Реал" уже пытался ускорить переход Александер-Арнольда и был готов заплатить "Ливерпулю" 25 миллионов фунтов за Трента в январе.



"Ливерпуль" отказался отпустить Александер-Арнольда посреди сезона, несмотря на то, едва ли сможет продлить рассчитанный до лета контракт Трента.



Однако нюанс в том, что истекающий контракт Трента рассчитан до 30 июня, тогда как "Реал" хотел бы взять 26-летнего англичанина на стартующий 14 июня клубный Чемпионат Мира.



ФИФА специально открывает короткое трансферное окно для участников турнира в США, чтобы те могли зарегистрировать своих новичков, и "Реал" хочет этим воспользоваться, сообщает Daily Mirror.



Добавим, для "Ливерпуля" сезон завершится не позднее 31 мая, когда состоится финал Лиги Чемпионов в Мюнхене.