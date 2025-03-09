28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 9 марта, тремя поединками продолжится 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЧЕЛСИ — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Челси" проиграл два из трех последних матчей в Премьер-Лиге. У "Лестера" дела и того хуже — 11 поражений в 12 последних поединках чемпионата. "Синие" могут оформить свою пятую подряд победу против "лис" с учетом всех соревнований.



Защитник "Челси" Весле Фофана залечил заднюю поверхность бедра и может сыграть впервые с начала декабря. Снова доступен и Бенуа Бадиашиле, уже сыграв с "Копенгагеном" ранее на неделе. Мало Гюсто в порядке, несмотря на вынужденную замену в матче Лиги Конференций.



Защитник "Лестера" Войо Кулибали решил свои проблемы со здоровьем. Рикарду Перейра возобновил тренировки после травмы, но играть еещ не готов.



ТОТТЕНХЭМ — БОРНМУТ 17:00



"Тоттенхэм" проиграл четыре из шести последних матчей, в трех из них даже не сумев забить. "Борнмут" потерпел три поражения в четырех последних поединках Премьер-Лиги — как и в 18 предыдущих. "Шпоры" выиграли шесть из семи последних домашних встреч с "вишенками" в высшем дивизионе (1 поражение).



Нападающий "Тоттенхэма" Доминик Соланке должен быть в порядке, несмотря на возникшие у него проблемы со спиной против АЗ. Кристиан Ромеро и Микки Ван де Вен могут воссоединиться в центре обороны. Снова доступен и Бен Дэвис. Раду Дрэгушин, Деян Кулусевски и Ришарлисон остаются в лазарете.



Полузащитник "Борнмута" Райан Кристи надеется сыграть, несмотря на беспокоящее его бедро. Илья Забарный дисквалифицирован, Хулиан Араухо с Адамом Смитом травмированы.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — АРСЕНАЛ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" проиграл четыре из шести последних домашних матчей в Премьер-Лиге, в трех из них даже не забив. "Арсенал" не потерпел ни одного поражения в девяти последних выездных поединках чемпионата (5 побед, 4 ничьи). "Красные дьяволы" проиграли все четыре последние встречи с "канонирами" в Премьер-Лиге.



Вингбек "Юнайтед" Патрик Доргу продолжает отбывать свою дисквалификацию после удаления против "Ипсвича". Харри Магуайр и Мануэль Угарте остаются под вопросом. Чидо Оби может сыграть против своего бывшего клуба.



После дисквалификации возвращается защитник "Арсенала" Майлс Льюис-Скелли. Такехиро Ромиясу, Букайо Сака, Габриэль Мартинелли, Габриэль Жезус и Кай Хаверц по-прежнему травмированы.