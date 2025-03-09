Слот признал, что ошибся с составом против "Саутгемптона"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот признал, что ошибся с выбором стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Проиграв первый тайм последней команде Премьер-Лиги со счетом 0:1, после перерыва "Ливерпуль" резко преобразился и в итоге одержал победу 3:1.



В перерыве Слот, дисквалифицированный на этот матч, не только устроил разбор полетов в раздевалке, но и произвел тройную замену. Арне признает, что ему не стоило выпускать с первых минут некоторых игроков после утомительного выезда к ПСЖ посреди недели.



"Если бы я мог переиграть матч сегодня, я бы выпустил другой стартовый состав — но ты не можешь знать это заранее. Каждый раз. когда я сижу здесь и говорю о Доминике (Собослаи), я говорю о том, что он является машиной, Он может продолжать бегать, бегать и бегать".



"Сегодня, возможно, был первый раз в этом сезоне, когда я увидел у него другую энергию. Что, возможно, нормально. Возможно, я совершил ошибку, выпустив его, потому что он тратит так много энергии в каждом матче".



"Хорошая новость в том, что он сыграл только 45 минут и теперь больше отдохнет к предстоящей неделе, чем если бы он сыграл 90. А для меня хорошо, что я обладаю более чем одним хорошим полузащитником".



"Могу заверить вас, я не раздавал комплименты в перерыве. Возможно, это из-за того, что я сидел здесь вместо того, чтобы быть на бровке".



"Когда смотришь матч отсюда, то чувствуешь, что, возможно, даже ты сам мог бы сыграть. Но когда ты на бровке, темп всегда кажется более высоким".



"Не думаю, что я ошибался, когда в перерыве сказал, что наши энергетические уровни были слишком, слишком, слишком низкими. Это требовалось изменить, и поэтому мы произвели три замены".



"Когда ты меняешь трех игроков, в девяти случаях из 10 остальные восемь игроков задумываются о том, чтобы что-нибудь изменить. Это было единственной вещью, ради чего я спустился в раздевалку", — цитирует Слота Daily Mirror.