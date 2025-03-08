Нуну дал совет "Сити"

Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту дал совет побежденному "Манчестер Сити".

Ранее днем "Форест" одержал победу 1:0 над "Сити", результативно уколов соперника в концовке матча.



После победы Нуну дал совет своему коллеге Хосепу Гвардиоле в первую очередь наладить действия команды в обороне.



"Когда играешь против кого-либо, то игнорировать оборонительную часть игры значит совершать ошибку".



"Основа основ для нас — это всегда "клин-шит". Очень сложно остановить "Сити", потому что они так талантливы и так хорошо перемещаются. Обычно у них всегда есть моменты".



"Наша оборонительная игра была хороша, мы были организованными, и мы так хорошо помогали друг другу. Я так горд и счастлив", — цитирует Нуну Daily Mirror.