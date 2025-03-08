Нуну дал совет "Сити"

Хосеп Гвардиола и Нуну Эшпириту Санту Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту дал совет побежденному "Манчестер Сити".

Ранее днем "Форест" одержал победу 1:0 над "Сити", результативно уколов соперника в концовке матча.

После победы Нуну дал совет своему коллеге Хосепу Гвардиоле в первую очередь наладить действия команды в обороне.

"Когда играешь против кого-либо, то игнорировать оборонительную часть игры значит совершать ошибку".

"Основа основ для нас — это всегда "клин-шит". Очень сложно остановить "Сити", потому что они так талантливы и так хорошо перемещаются. Обычно у них всегда есть моменты".

"Наша оборонительная игра была хороша, мы были организованными, и мы так хорошо помогали друг другу. Я так горд и счастлив", — цитирует Нуну Daily Mirror.


Метки Манчестер Сити, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, Эшпириту Санту

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2025 23:00

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  1. skydreams 08.03.2025 23:44 # skydreams
    где он тут совет дал? рассказал о своей команде, ни слова о Сити

    (ответить)

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