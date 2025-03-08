Нуну дал совет "Сити"
Главный тренер "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту дал совет побежденному "Манчестер Сити".
Ранее днем "Форест" одержал победу 1:0 над "Сити", результативно уколов соперника в концовке матча.
После победы Нуну дал совет своему коллеге Хосепу Гвардиоле в первую очередь наладить действия команды в обороне.
"Когда играешь против кого-либо, то игнорировать оборонительную часть игры значит совершать ошибку".
"Основа основ для нас — это всегда "клин-шит". Очень сложно остановить "Сити", потому что они так талантливы и так хорошо перемещаются. Обычно у них всегда есть моменты".
"Наша оборонительная игра была хороша, мы были организованными, и мы так хорошо помогали друг другу. Я так горд и счастлив", — цитирует Нуну Daily Mirror.
08.03.2025 23:00
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где он тут совет дал? рассказал о своей команде, ни слова о Сити
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