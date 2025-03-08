Салах: "Слот был расстроен в перерыве"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о реакции главного тренера Арне Слота на первый тайм матча против "Саутгемптона".
Проиграв первый тайм субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" со счетом 0:1, после перерыва "Ливерпуль" забил три гола и одержал победу 3:1.
Наблюдавший за игрой с трибун Слот заранее предупреждал свою команду, что матч против абсолютного аутсайдера Премьер-Лиги может быть непростым, поэтому в перерыве игроки "Ливерпуля" получили нагоняй от своего наставника.
"Что Слот сказал в перерыве? Он был немного расстроен. Он высказал нам свое недовольство".
"В первом тайме мы действовали неряшливо и медленно. Я не думаю, что мы показали хорошую игру сегодня. Но если вы хотите выиграть Лигу Чемпионов или Премьер-Лигу, вам нужно побеждать в таких матчах", — цитирует Салаха Daily Mirror.
08.03.2025 22:00
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