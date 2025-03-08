Гвардиола не винит Эдерсона в поражении от "Форест"

Эдерсон Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался винить своего голкипера Эдерсона в поражении от "Ноттингем Форест".

Единственный гол в субботнем матче Премьер-Лиги на "Сити Граунд" был забит на 83-й минуте, когда Каллум Хадсон-Одои поразил ближний угол ворот Эдерсона.

Однако Гвардиола не стал критиковать Эдерсона, который немногим ранее гола не позволил отличиться все тому же Хадсон-Одои.

"Случилось, что случилось. Я никогда не виню игрока. Я предпочитаю хвалить. Я никогда не виню".

"Я не видел эпизод в деталях, но это футбол. Хадсон-Одои совершил хорошее действие, поэтому здесь нечего сказать", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, Эдерсон

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2025 21:00

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  1. gary47 08.03.2025 21:38 # gary47
    хадсон в огне. Нужно его в сборную взять на мартовские матчи

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  2. beatles-red 08.03.2025 21:10 # beatles-red
    Ну пропускает в ближний и что с того! Поэтому второй вратарь после в сборной и Алиске в подметки не годится

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