Гвардиола не винит Эдерсона в поражении от "Форест"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался винить своего голкипера Эдерсона в поражении от "Ноттингем Форест".

Единственный гол в субботнем матче Премьер-Лиги на "Сити Граунд" был забит на 83-й минуте, когда Каллум Хадсон-Одои поразил ближний угол ворот Эдерсона.



Однако Гвардиола не стал критиковать Эдерсона, который немногим ранее гола не позволил отличиться все тому же Хадсон-Одои.



"Случилось, что случилось. Я никогда не виню игрока. Я предпочитаю хвалить. Я никогда не виню".



"Я не видел эпизод в деталях, но это футбол. Хадсон-Одои совершил хорошее действие, поэтому здесь нечего сказать", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.



