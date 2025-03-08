Гвардиола не винит Эдерсона в поражении от "Форест"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался винить своего голкипера Эдерсона в поражении от "Ноттингем Форест".
Единственный гол в субботнем матче Премьер-Лиги на "Сити Граунд" был забит на 83-й минуте, когда Каллум Хадсон-Одои поразил ближний угол ворот Эдерсона.
Однако Гвардиола не стал критиковать Эдерсона, который немногим ранее гола не позволил отличиться все тому же Хадсон-Одои.
"Случилось, что случилось. Я никогда не виню игрока. Я предпочитаю хвалить. Я никогда не виню".
"Я не видел эпизод в деталях, но это футбол. Хадсон-Одои совершил хорошее действие, поэтому здесь нечего сказать", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.
08.03.2025 21:00
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Последние комментарии:
хадсон в огне. Нужно его в сборную взять на мартовские матчи
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Ну пропускает в ближний и что с того! Поэтому второй вратарь после в сборной и Алиске в подметки не годится
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