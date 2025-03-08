"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Саутгемптона"

"Ливерпуль" одержал волевую победу 3:1 против занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптона".

По сравнению с выездом в Париж посреди недели в стартовом составе "красных" произошло три изменения. Это Костас Цимикас, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес появились вместо Энди Робертсона, Алексиса Макаллистера и Диогу Жоты.



В старт "святых", среди прочих, вернулись Ян Беднарек и Лесли Угочукву.



Гости сразу же окопались у своих ворот и полностью отдали мяч сопернику. Хозяевам было сложно преодолеть столь насыщенную оборону, и лишь Джонс отметился неточным ударом в самом начале.



Затем случилась пауза, вызванная столкновением двух игроков "Саутгемптона". "Святые" смогли несколько перевести дух и после возобновления игры даже отметились дальним ударом Матеуша Фернандеша, отраженным Алиссоном.



Гости достойно выдерживали давление "Ливерпуля", а под занавес первого тайма получили возможность открыть счет. Виргил Ван Дейк и Алиссон не поняли друг друга, в результате чего мяч достался Уиллу Смоллбоуну, и тот с острого угла поразил ворота — 0:1.



С началом второго тайма хозяева принялись отчаянно давить, и уже на 51-й минуте счет стал равным. Луис Диас прорвался до лицевой линии, после чего сделал передачу назад к ближней штанге под удар Нуньеса — 1:1.



На 53-й минуте Нуньес снова проявил себя, нарвавшись на фол Смоллбоуна в штрафной. Мохамед Салах уверенно реализовал пенальти — 2:1.



Поведя в счете, "Ливерпуль" снова сбавил обороты, но в остатке матча практически ничего не позволил сопернику.



Точка в матче была поставлена на 87-й минуте, когда Салах повторно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Юкинари Сугавары в своей штрафной — 3:1.



Арне Слот изначально опасался, что его команда уберет ногу с педали газа в этом матче, и именно так и случилось. В начале второго тайма "Ливерпуль" заиграл в полную силу, отреагировал на пропущенный гол и снова ушел в энергосберегающий режим, что объяснимо с учетом календаря.



"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче