"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Саутгемптона"
"Ливерпуль" одержал волевую победу 3:1 против занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптона".
По сравнению с выездом в Париж посреди недели в стартовом составе "красных" произошло три изменения. Это Костас Цимикас, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес появились вместо Энди Робертсона, Алексиса Макаллистера и Диогу Жоты.
В старт "святых", среди прочих, вернулись Ян Беднарек и Лесли Угочукву.
Гости сразу же окопались у своих ворот и полностью отдали мяч сопернику. Хозяевам было сложно преодолеть столь насыщенную оборону, и лишь Джонс отметился неточным ударом в самом начале.
Затем случилась пауза, вызванная столкновением двух игроков "Саутгемптона". "Святые" смогли несколько перевести дух и после возобновления игры даже отметились дальним ударом Матеуша Фернандеша, отраженным Алиссоном.
Гости достойно выдерживали давление "Ливерпуля", а под занавес первого тайма получили возможность открыть счет. Виргил Ван Дейк и Алиссон не поняли друг друга, в результате чего мяч достался Уиллу Смоллбоуну, и тот с острого угла поразил ворота — 0:1.
С началом второго тайма хозяева принялись отчаянно давить, и уже на 51-й минуте счет стал равным. Луис Диас прорвался до лицевой линии, после чего сделал передачу назад к ближней штанге под удар Нуньеса — 1:1.
На 53-й минуте Нуньес снова проявил себя, нарвавшись на фол Смоллбоуна в штрафной. Мохамед Салах уверенно реализовал пенальти — 2:1.
Поведя в счете, "Ливерпуль" снова сбавил обороты, но в остатке матча практически ничего не позволил сопернику.
Точка в матче была поставлена на 87-й минуте, когда Салах повторно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Юкинари Сугавары в своей штрафной — 3:1.
Арне Слот изначально опасался, что его команда уберет ногу с педали газа в этом матче, и именно так и случилось. В начале второго тайма "Ливерпуль" заиграл в полную силу, отреагировал на пропущенный гол и снова ушел в энергосберегающий режим, что объяснимо с учетом календаря.
"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче
08.03.2025 20:00
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Да ептвоюмать, лысый выпустил бы уже Кьезу на пару минут в конце, чтоб тот тоже смог стать чемпионом. Выпустил мудака Куансу, а тот чуть ли не умудрился привести пенку.
(ответить)
Скаузеров с победой! Ливерпуль чемпион.
(ответить)
Салах опять пенки клепает. Разучился забивать иначе.
(ответить)
08.03.2025 11:05 # удалить
gidro-met
Матчи интересные весьма )
Победы хозяев и ирисок
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/113478/?c=1
(ответить)
Петушастер ток свою вонючую пасть открыл, как колбасники ему тут же насрали и залили мочой весь его рот))) ору
Источник: http://fapl.ru/posts/113491/#reply
Это правда
(ответить)
08.03.2025 19:01 #
thegodfather
С псж полюбас все впереди еще.
Подзалупл щас в слишком хуевой форме, чтобы 2 матча в ряд на удаче вытаскивать
Придется попотеть
Источник: http://fapl.ru/posts/113491/#reply
АХАХАХАХХА
(ответить)
больше удивило как лесники не дали себя пройти ситям
(ответить)
Был ли более слабый чемпионат, чем сейчас? Картонка настолько слаба, что судьи уже вынуждены в открытую ставить пенальти, лишь бы их потом портовые секс-меньшенства не отменили, либо не опид0расили, как это стало с Кутом.
Мы живём в тёмные времена.
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Слишком предсказуемо.
С псж жду зарубу. Пук щас явно не в лучшей форме, даже для домашних матчей.
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Хозяева Апл
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Позорная игра на Энфилде. Игры просто нет. Очередной отскок.
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