"Ливерпуль" одержал волевую победу против "Саутгемптона"

Мохамед Салах "Ливерпуль" одержал волевую победу 3:1 против занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптона".

По сравнению с выездом в Париж посреди недели в стартовом составе "красных" произошло три изменения. Это Костас Цимикас, Кертис Джонс и Дарвин Нуньес появились вместо Энди Робертсона, Алексиса Макаллистера и Диогу Жоты.

В старт "святых", среди прочих, вернулись Ян Беднарек и Лесли Угочукву.

Гости сразу же окопались у своих ворот и полностью отдали мяч сопернику. Хозяевам было сложно преодолеть столь насыщенную оборону, и лишь Джонс отметился неточным ударом в самом начале.

Затем случилась пауза, вызванная столкновением двух игроков "Саутгемптона". "Святые" смогли несколько перевести дух и после возобновления игры даже отметились дальним ударом Матеуша Фернандеша, отраженным Алиссоном.

Гости достойно выдерживали давление "Ливерпуля", а под занавес первого тайма получили возможность открыть счет. Виргил Ван Дейк и Алиссон не поняли друг друга, в результате чего мяч достался Уиллу Смоллбоуну, и тот с острого угла поразил ворота — 0:1.

С началом второго тайма хозяева принялись отчаянно давить, и уже на 51-й минуте счет стал равным. Луис Диас прорвался до лицевой линии, после чего сделал передачу назад к ближней штанге под удар Нуньеса — 1:1.

На 53-й минуте Нуньес снова проявил себя, нарвавшись на фол Смоллбоуна в штрафной. Мохамед Салах уверенно реализовал пенальти — 2:1.

Поведя в счете, "Ливерпуль" снова сбавил обороты, но в остатке матча практически ничего не позволил сопернику.

Точка в матче была поставлена на 87-й минуте, когда Салах повторно реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Юкинари Сугавары в своей штрафной — 3:1.

Арне Слот изначально опасался, что его команда уберет ногу с педали газа в этом матче, и именно так и случилось. В начале второго тайма "Ливерпуль" заиграл в полную силу, отреагировал на пропущенный гол и снова ушел в энергосберегающий режим, что объяснимо с учетом календаря.

"Ливерпуль" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2025 20:00

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Последние комментарии:




  1. tigerpool 08.03.2025 20:47 # tigerpool
    Да ептвоюмать, лысый выпустил бы уже Кьезу на пару минут в конце, чтоб тот тоже смог стать чемпионом. Выпустил мудака Куансу, а тот чуть ли не умудрился привести пенку.

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  2. chelsea88 08.03.2025 20:43 # chelsea88
    Скаузеров с победой! Ливерпуль чемпион.

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  3. brown-ale 08.03.2025 20:22 # brown-ale
    Салах опять пенки клепает. Разучился забивать иначе.

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  4. gidro-met 08.03.2025 20:17 # gidro-met
    08.03.2025 11:05 # удалить
    gidro-met

    Матчи интересные весьма )
    Победы хозяев и ирисок
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    Источник: http://fapl.ru/posts/113478/?c=1

    (ответить)

  5. forester-ibe 08.03.2025 20:16 # forester-ibe
    Петушастер ток свою вонючую пасть открыл, как колбасники ему тут же насрали и залили мочой весь его рот))) ору

    Источник: http://fapl.ru/posts/113491/#reply

    Это правда

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  6. forester-ibe 08.03.2025 20:12 # forester-ibe
    08.03.2025 19:01 #
    thegodfather

    С псж полюбас все впереди еще.
    Подзалупл щас в слишком хуевой форме, чтобы 2 матча в ряд на удаче вытаскивать
    Придется попотеть

    Источник: http://fapl.ru/posts/113491/#reply

    АХАХАХАХХА

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  7. b84 08.03.2025 20:06 # b84
    больше удивило как лесники не дали себя пройти ситям

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  8. hachidlo 08.03.2025 20:04 # hachidlo
    Был ли более слабый чемпионат, чем сейчас? Картонка настолько слаба, что судьи уже вынуждены в открытую ставить пенальти, лишь бы их потом портовые секс-меньшенства не отменили, либо не опид0расили, как это стало с Кутом.
    Мы живём в тёмные времена.

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  9. thegodfather 08.03.2025 20:04 # thegodfather
    Слишком предсказуемо.
    С псж жду зарубу. Пук щас явно не в лучшей форме, даже для домашних матчей.

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  10. roberto-89 08.03.2025 20:03 # roberto-89
    Хозяева Апл

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  11. dexter 08.03.2025 20:03 # dexter
    Позорная игра на Энфилде. Игры просто нет. Очередной отскок.

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