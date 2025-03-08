Гвардиола: "Наша игра была немного медленной"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команда была "немного медленной" против "Ноттингем Форест".

В субботу "Сити" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Форест", пропустив единственный гол в концовке от Каллума Хадсон-Одои.



За весь матч "Сити" создал минимальное количество опасных моментов, но Гвардиола не только критикует свою команду, но и хвалит соперника.



"Мы немного медленно разыгрывали мяч, нам было сложно создавать моменты, но я всегда отдаю должное сопернику, потому что они оборонялись очень хорошо. Каждый был сосредоточен на игре".



"Наша игра была немного медленной, у нас пропадал контакт, когда мы приближались к чужой штрафной, и мы не смогли придумать что-нибудь необычное".



"Нам нужно наверстать упущенное, нам нужно выигрывать матчи. Нам нужно действовать быстрее и лучше, чтобы создавать моменты".



"Нам нужно улучшить свою игру. Нам нужно что-нибудь предпринять, потому что это не свалится на нас с неба".



"Конечно, наша ситуация такая, какая есть. Остается 10 матчей, в следующую субботу будет "Брайтон", и там посмотрим. Нам нужно выигрывать матчи. Мы не одерживаем достаточного количества побед подряд, чтобы чувствовать себя в безопасности. Нам нужно выиграть много матчей, чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.