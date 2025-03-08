"Челси" рассчитывает на пару приобретений до клубного Чемпионата Мира

Лиам Делап "Челси" надеется совершить пару приобретений до клубного Чемпионата Мира, стартующего 14 июня.

Напомним, для участников клубного Чемпионата Мира ФИФА откроет отдельное трансферное окно в начале июня.

По информации журналиста Саймона Филлипса, "Челси" собирается воспользоваться этой возможностью, чтобы взять на турнир в Соединенных Штатах пару новых игроков.

В данный момент наиболее вероятным приобретением "Челси" выглядит нападающий "Ипсвича" Лиам Делапа, который забил 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.

Вторым ранним приобретением "Челси" может стать голкипер Аарон Рамсдейл, который будет готов заняться своим будущим, как только его "Саутгемптон" подтвердит вылет из Премьер-Лиги.


Метки Делап, Ипсвич, клубный Чемпионат Мира, Рамсдейл, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2025 18:00

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  1. xattoryxattso 08.03.2025 19:03 # xattoryxattso
    Лол, ладно на группе сыграют два матча в 21 и 22, а далее матч в 4 утра. какой адекватный человек (кроме меня) будет вставать в 4 утра и смотреть на поЕ бень которую устроит нам Мареска-болл во главе с игроками ЧШ и Лиги Кариоки U-10?

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  2. gidro-met 08.03.2025 18:30 # gidro-met
    Уже из ЧШ набирает , интересно - что будет дальше

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