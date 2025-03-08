"Челси" рассчитывает на пару приобретений до клубного Чемпионата Мира

"Челси" надеется совершить пару приобретений до клубного Чемпионата Мира, стартующего 14 июня.

Напомним, для участников клубного Чемпионата Мира ФИФА откроет отдельное трансферное окно в начале июня.



По информации журналиста Саймона Филлипса, "Челси" собирается воспользоваться этой возможностью, чтобы взять на турнир в Соединенных Штатах пару новых игроков.



В данный момент наиболее вероятным приобретением "Челси" выглядит нападающий "Ипсвича" Лиам Делапа, который забил 10 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



Вторым ранним приобретением "Челси" может стать голкипер Аарон Рамсдейл, который будет готов заняться своим будущим, как только его "Саутгемптон" подтвердит вылет из Премьер-Лиги.