"Юнайтед" вступил в переговоры с Матета
"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с представителями нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппом Матета.
Ранее на этой неделе появилась информация, что "Юнайтед" определил Матета в качестве реалистичной трансферной цели по укреплению нападения на летнее окно.
По информации издания L'Equipe, "Юнайтед" уже разговаривает с представителями 27-летнего француза, который оценивается "Пэлас" в 40 миллионов фунтов.
В 27 матчах этого сезона Премьер-Лиги Матета забил 12 голов — на семь больше, чем нападающие "Юнайтед" Расмус Хейлунд и Джошуа Зиркзее вместе взятые.
08.03.2025 17:00
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