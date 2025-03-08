"Юнайтед" вступил в переговоры с Матета

"Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры с представителями нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппом Матета.

Ранее на этой неделе появилась информация, что "Юнайтед" определил Матета в качестве реалистичной трансферной цели по укреплению нападения на летнее окно.



По информации издания L'Equipe, "Юнайтед" уже разговаривает с представителями 27-летнего француза, который оценивается "Пэлас" в 40 миллионов фунтов.



В 27 матчах этого сезона Премьер-Лиги Матета забил 12 голов — на семь больше, чем нападающие "Юнайтед" Расмус Хейлунд и Джошуа Зиркзее вместе взятые.