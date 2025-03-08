"Челси" обратился насчет Ганцко

"Челси" обратился к голландскому "Фейеноорду" насчет приобретения защитника Давида Ганцко.

Слухи об интересе к Ганцо из Премьер-Лиги ходили еще в декабре, когда Давида сватали не только в "Челси", но и в "Тоттенхэм".



По информации TEAMtalk, "Челси" не просто следит за Ганцко, но и уже установил контракт с "Фейеноордом", запросив условия приобретения Давида в летнее трансферное окно.



Помимо "Челси" и "Тоттенхэма", на оцениваемого в 42 миллиона фунтов 27-летнего игрока сборной Словакии также претендуют "Атлетико" и "Ювентус".



Прежде пресса также сообщала о возможном воссоединении Ганцко с его бывшим наставником по "Фейеноорду" Арне Слотом, который сейчас тренирует "Ливерпуль", но этот трансфер выглядит маловероятным.