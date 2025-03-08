МЮ планирует попрощаться с шестью игроками

"Манчестер Юнайтед" планирует попрощаться минимум с шестью игроками грядущим летом.

В данный момент "Юнайтед" находится в сложной ситуации с точки зрения соблюдения правил финансового фейр-плей, и перед тем, как совершать приобретения, клубу нужно расчистить место для новичков.



По информации Daily Mirror, летом "Юнайтед" надеется найти покупателей на Маркуса Рэшфорда, Антони и Тирелла Маласиа, которые в зимнее трансферное окно были отправлены в аренду.



Также летом "Челси" будет обязан выкупить вингера Джейдона Санчо у "Юнайтед" по заранее оговоренной цене в 25 миллионов фунтов.



Наконец, "Юнайтед" надеется избавиться от Каземиро с его зарплатой в 300,000 фунтов в неделю и не собирается продлевать истекающий контракт с Кристианом Эриксеном.