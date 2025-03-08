Гвардиола: "Непопадание в Лигу Чемпионов — не конец света"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что непопадание в Лигу Чемпионов не стало бы "концом света" для его клуба.

В остатке сезона у "Сити" уже нет более важной цели, чем квалифицироваться в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу.



В данный момент "Сити" занимает четвертое место, поэтому имеет хорошие шансы достичь своей цели, однако морально Гвардиола готов к худшему сценарию.



"Это не конец света. Если этого не случится, значит мы были недостаточно хороши, и другие команды заслуживают этого больше".



"Я бы сказал, что в плей-офф Лиги Чемпионов, в Кубке Англии отдельные матчи могут быть определяющими, но в Премьер-Лиге есть 38 матчей, и таблица вполне справедлива".



"Наша позиция не является идеальной, но она и не так плоха. Все в наших руках, и мы должны побороться".



"Давление есть всегда. Давление есть всегда в больших клубах. Ты обязан стараться изо всех сил, за что бы ни играл".



"Реальность такова, что мы стараемся финишировать в топ-4, и завтра у нас будет возможность приблизиться к этой цели".



"Есть много клубов, много команд, которые сражаются за эту цель. Каждый хочет попасть в Лигу Чемпионов на следующий сезон", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.