Мойес удивлен тем, насколько хорош "Эвертон"

Дэвид Мойес признался, что даже он удивлен результатами "Эвертона" после своего возвращения на должность главного тренера.

С момента возвращения Мойеса на "Гудисон Парк" в январе больше очков в Премьер-Лиге, чем "Эвертон", набрал только лидирующий "Ливерпуль", с которым "ириски" сыграли вничью 2:2.



"Эвертон" уже отдалился от борьбы за выживание в Премьер-Лиге, и Мойес хотел бы развить этот удививший его успех.



"Думаю, игроки удивили меня. Думаю, они, наверное, удивили всех людей в этом помещении, а также большинство болельщиков "Эвертона", которые приходят на матчи. Удивили тем, насколько хорошо они выступают в последние недели".



"Думаю, сейчас мы наблюдаем игроков, которые вывели свою игру на более высокие уровни. У нас появилась некоторая стабильность".



"Думаю, сейчас вопрос в том, можем ли мы продвинуться еще немного дальше, замахнуться на большее. Я просто говорю о небольшом прогрессе каждую неделю".



"Мы определенно не превращаем воду в вино, но если мы сможем продолжить в том же духе, это будет правильный путь", — цитирует Мойеса talkSPORT.