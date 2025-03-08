Эмери: "Премьер-Лига важнее всего для нас"

Наставник "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что Премьер-Лига остается приоритетом для его команды.

Ранее на этой неделе "Вилла" одержала победу 1:3 над "Брюгге", оказавшись на пороге выхода в четвертьфинал Лиги Чемпионов.



Однако Эмери не готов жертвовать выступлением в Премьер-Лиге, где "Вилла" занимает 10-е место, но находится всего в четырех очках от топ-5.



"Премьер-Лига важнее всего для нас. Я твержу это с первого дня и буду твердить до последнего дня сезона".



"Наша цель в том, чтобы успешно выступить в Премьер-Лиге. Наш вызов в том, чтобы сражаться в различных соревнованиях, как мы это делаем".



"В каждом матче, в котором мы участвуем, мы стараемся дать бой и показать хорошую игру, коллективно и индивидуально", — цитирует Эмери Sky Sports.