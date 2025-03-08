Постекоглу призвал игроков "Тоттенхэма" верить в его философию

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что игроки команды должны верить в его футбольную философию.

В минувший четверг против АЗ в Лиге Европы "Тоттенхэм" потерпел свое 18-е поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Несмотря на кадровые проблемы, Постекоглу продолжает делать ставку на рискованный стиль футбола с высоким прессингом, и Анге требует, чтобы игроки полностью ему доверились.



"Это не так, что игрокам не хватает ясности, как нужно играть. Не думаю, что кому-либо не хватает ясности. Если люди и говорят что-нибудь о моем футболе, то только то, что он слишком прозрачный. Но вам нужна убежденность, нужна реальная вера, чтобы постоянно играть в такого рода футбол. Вам нужен действительно сильный настрой, потому что это действительно требовательный стиль".



"Он не позволяет вам отклониться в другом направлении. Нужно, чтобы вы оставались верны себе, и только так это работает. Правды ради, в последнем матче мы отступили от этого", — цитирует Постекоглу ESPN.