Постекоглу призвал игроков "Тоттенхэма" верить в его философию

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что игроки команды должны верить в его футбольную философию.

В минувший четверг против АЗ в Лиге Европы "Тоттенхэм" потерпел свое 18-е поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований.

Несмотря на кадровые проблемы, Постекоглу продолжает делать ставку на рискованный стиль футбола с высоким прессингом, и Анге требует, чтобы игроки полностью ему доверились.

"Это не так, что игрокам не хватает ясности, как нужно играть. Не думаю, что кому-либо не хватает ясности. Если люди и говорят что-нибудь о моем футболе, то только то, что он слишком прозрачный. Но вам нужна убежденность, нужна реальная вера, чтобы постоянно играть в такого рода футбол. Вам нужен действительно сильный настрой, потому что это действительно требовательный стиль".

"Он не позволяет вам отклониться в другом направлении. Нужно, чтобы вы оставались верны себе, и только так это работает. Правды ради, в последнем матче мы отступили от этого", — цитирует Постекоглу ESPN.


Метки Постекоглу, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2025 11:00

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