Артета уверен, что "Арсенал" вернется к эффективному исполнению стандартов

Наставник "Арсенала" Микель Артета уверен, что его команда вернется к эффективному исполнению стандартных положений.

Ранее в этом сезоне стандарты были грозным оружием "Арсенала". Особенно хорошо "канонирам" удавались розыгрыши угловых.



После Рождества голы со стандартов даются "Арсеналу" тяжелее, однако Артета убежден, что это временно.



"На то есть несколько причин. В каких-то матчах мы создавали много ситуаций и моментов, в других мы не были на своем уровне".



"Порой дело в подаче, порой дело в выборе момента времени, порой дело в исполнении. Затем большую роль играет соперник. Они знают, как обороняться, они очень хорошо подготовлены к этому, потому что они знают, что мы опасны при стандартах".



"Мы очень хорошо исполняли стандарты два-три дня назад (против) ПСВ, мы хорошо их исполняли против "Форест". Это придет, но нам нужно быть очень настойчивыми", — цитирует Артету The Independent.