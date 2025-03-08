Гвардиола: "Не собираюсь контролировать личную жизнь игроков"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет контролировать личную жизнь своих игроков.
Ранее на этой неделе в социальных сетях распространилось видео, на котором Грилиш неуверенной походкой покидает бар в Ньюкасле.
Это случилось на следующий день после победы "Сити" над "Плимутом" со счетом 3:1 в Кубке Англии, и Грилиш сыграл в этом матче все 90 минут.
Грилиш известен своими похождениями в молодости, однако Гвардиола предпочитает делать выводы о своих игроках на тренировках и в матчах.
"Выходной есть выходной. У них есть своя личная жизнь, в которой они могут делать, что пожелают. Я не собираюсь контролировать, что они делают в своей личной жизни".
"Я буду судить их по тому, что вижу на поле, вижу на тренировочных занятиях и во время матчей", — цитирует Гвардиолу BBC.
08.03.2025 09:00
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