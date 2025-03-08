Каземиро: "Пока слишком рано говорить о следующем сезоне"

Полузащитник Каземиро не смог подтвердить, что в следующем сезоне будет выступать за "Манчестер Юнайтед".

С момента прихода Рубена Аморима на должность главного тренера "Юнайтед" в ноябре Каземиро отметился лишь семь появлениями в стартовом составе. Еще в январе 33-летнего бразильца связывали с отъездом в Саудовскую Аравию.



Несмотря на дефицит игровых минут, Каземиро по-прежнему счастлив в "Юнайтед". Что касается будущего, то экс-игрок "Реала" предпочитает не забегать вперед.



"Пока слишком рано говорить о следующем сезоне, но, конечно, у меня есть еще год по контракту, а также опция продления. Нас ждут важные матчи, а в воскресенье у нас "Арсенал".



"Пока слишком рано говорить о следующем сезоне. Я здесь, я доступен, я совершенно счастлив, и я готов помогать тренеру и клубу. Как каждый знает, я обладаю большим характером".



"Конечно, я хочу играть, но я всегда говорю, что очень уважаю тренера, уважаю клуб. Таковы мои ценности. Каждый день я приезжаю в Каррингтон или на "Олд Траффорд", чтобы стараться изо всех сил. Если какой-то игрок рад быть на скамейке, он не представляет ценности ни для какого клуб".



"Конечно, я хочу играть, я хочу получать больше минут, но решения принимает тренер, и я с большим уважением отношусь к нему и клубу", — цитирует Каземиро ESPN.