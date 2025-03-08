Артета предупредил Льюис-Скелли насчет дисциплины

Майлс Льюис-Скелли и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его левый защитник Майлс Льюис-Скелли должен извлечь урок из своих проблем с дисциплиной.

С января 18-летний Льюис-Скелли был удален дважды, едва не схлопотав свою третью красную карточку в победном для "Арсенала" матче Лиги Чемпионов против ПСВ посреди недели (1:7).

В Эйндховене Артета поспешил заменить Льюис-Скелли уже в первом тайме, и Микель хочет, чтобы его подопечный лучше чувствовал грань дозволенного при игре в отборе.

"Несомненно, ему нужно извлечь урок. Мы поддержим его и поможем ему. В спорте действительно тонкая грань, и ему нужно понять это".

"В тот момент нужно было исключить любой риск. Он очень умен, он крайне требователен к себе. Он перфекционист. Вокруг него замечательные условия, и он здесь в том числе для того, чтобы учиться", — цитирует Артету BBC.


Метки Арсенал, Артета, Льюис-Скелли

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2025 07:00

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