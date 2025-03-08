Аморим: "Выиграть Лигу Европы сложнее, чем Лигу Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим объяснил, почему Лига Европы гораздо сложнее, чем Лига Чемпионов.

В этом сезоне "Юнайтед" выступает во втором по значимости клубном турнире Европы — Лиге Европы, которая осталась единственной возможностью для "красных дьяволов" завоевать трофей и квалифицироваться в Лигу Чемпионов.



Пройдя общий этап Лиги Европы без поражений, в минувший четверг "Юнайтед" завершил вничью первый матч 1/8 финала в гостях у "Реал Сосьедад" (1:1).



По мнению Аморима, люди не совсем понимают, каково это играть в Европе в четверг вечером, когда уже на выходных тебя ждет матч в Премьер-Лиге.



"Думаю, наибольшая проблема не в том, чтобы рассчитывать на всех своих игроков, потому что поначалу люди только и говорили о нашей ротации и о том, что мы постоянно тасуем игроков, особенно в Европе".



"Наибольшая проблема в том, что это действительно сложно, и выиграть Лигу Европы, по моему мнению, гораздо сложнее, чем Лигу Чемпионов".



"Дело не в самих матчах, а в том, сколько времени у вас остается на восстановление перед тем, как сыграть в Премьер-Лиге на выходных, поэтому нам нужно справляться с этим", — цитирует Аморима Daily Mail.