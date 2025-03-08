28-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 8 марта, шестью поединками стартует 28-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ноттингем Форест" не выиграл ни одного из трех матчей Премьер-Лиги после победы 7:0 над "Брайтоном" в феврале (1 ничья, 2 поражения). "Манчестер Сити" набрал единственное очко из 21 возможного в семи последних поединках чемпионата против команд, которые на начало дня находились в топ-4, в каждом из семи пропуская минимум дважды. "Горожане" надеются впервые в истории оформить четыре победы кряду над "лесниками" в высшем дивизионе.



В стартовый состав "Форест" должны вернуться основные игроки вроде Моргана Гиббс-Уайта и Криса Вуда, отдохнувшие в матче Кубка Англии против "Ипсвича" в минувший понедельник. Запасной голкипер Карлос Мигель пока не залечил заднюю поверхность бедра.



Защитник "Сити" Натан Аке пропустит 10-11 недель после операции на стопе. Джон Стоунс, Мануэль Аканджи и Родри остаются в лазарете.



БРАЙТОН — ФУЛХЭМ 18:00



После поражения 7:0 от "Ноттингем Форест" в прошлом месяце "Брайтон" одержал пять побед кряду во всех соревнованиях. "Фулхэм" впервые с сезона 2007/08 выиграл три выездных матча кряду в высшем дивизионе. "Чайки" еще никогда не побеждали "дачников" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 5 поражений).



Вингер "Брайтона" Каору Митома оправился после мышечной судороги. Тарик Лэмпти отбывает одноматчевую дисквалификацию. Мэтт О'Райли все еще болеет.



Вингер "Фулхэма" Адама Траоре под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Саша Лукич приступает к двухматчевой дисквалификации после 10 желтых карточек в сезоне. Кенни Тете, Харри Уилсон и Рис Нелсон по-прежнему травмированы.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ИПСВИЧ 18:00



"Кристал Пэлас" выиграл семь из девяти последних матчей во всех соревнованиях, потерпев лишь одно поражение из 12 возможных с Рождества. "Ипсвич" — единственная команда, которая еще не одержала ни одной победы в рамках Премьер-Лиги в этом календарном году, набрав только два очка из 24 возможных. "Орлы" ни разу не уступили в пяти встречах с "трактористами" в Премьер-Лиге, все четыре последних выиграв.



Нападающий "Пэлас" Жан-Филипп Матета восстанавливается после рваной травмы уха и вернется к концу марта. Уилл Хьюз дисквалифицирован на два матча после 10 "горчичников" в сезоне. Чади Риад и Шейк Дукуре остаются в лазарете.



Защитник "Ипсвича" Аксель Дисаси недоступен из-за проблем с задней поверхностью бедра. Сэмми Смодич перенес операцию на лодыжке. Также отсутствуют Аро Мурич, Уэс Бернс и Чидози Огбене. Калвину Филлипсу, Омари Хатчинсону и Хулио Энсисо предстоит фитнес-тест.



ЛИВЕРПУЛЬ — САУТГЕМПТОН 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" может впервые при Арне Слоте оформить четыре "клин-шита" кряду. "Саутгемптон" проиграл 12 из 14 последних матчей в Премьер-Лиге. "Красные" одержали 11 побед в 13 последних встречах со "святыми" в рамках высшего дивизиона (1 ничья, 1 поражение).



Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо, пропустивший победу над ПСЖ, остается под вопросом из-за проблем с лодыжкой. Джо Гомес и Конор Брэдли все еще травмированы.



Полузащитник "Саутгемптона" Адам Лаллана залечил заднюю поверхность бедра и готов сыграть против своего бывшего клуба. Также поправился Ян Беднарек, но Джеймс Бри угодил в лазарет.



БРЕНТФОРД — АСТОН ВИЛЛА 20:30



"Бренфорд" выиграл семь из восьми первых домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, но сейчас не знает побед на своем поле уже шесть поединков кряду (2 ничьи, 4 поражения). "Астон Вилла" выиграла лишь один из девяти последних выездных матчей в Премьер-Лиге. "Пчелы" не знают побед уже в пяти встречах с "вилланами" в чемпионате кряду.



Капитан "Брентфорда" Кристиан Нергор оправился после сотрясения. Матиас Йенсен залечил приводящую мышцу бедра и должен попасть в заявку. Сепп Ван ден Берг приступает к тренировкам на следующей неделе.



Полузащитник "Виллы" Амаду Онана не успевает восстановиться к субботе. Росс Баркли команде также не поможет.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ЭВЕРТОН 23:00



"Вулверхэмптон" проиграл шесть из восьми последних матчей в Премьер-Лиге. После возвращения Дэвида Мойеса "Эвертон" набрал 15 очков — только у "Ливерпуля" больше в этот период. "Волки" потерпели только одно поражение в семи последних домашних встречах с "ирисками" в Премьер-Лиге.



Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья дисквалифицирован на три матча после своего удаления против "Борнмута" в Кубке Англии. Родригу Гомеш, Эмманюэль Агбаду и Гонсалу Гедеш залечили свои повреждения.



Полузащитник "Эвертона" Абдулай Дукуре возвращается после того, как у него родился сын. Армандо Бройя будет доступен уже после международного перерыва.