Слот: "Это не удача, если вы трудитесь так упорно, как мы"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот ответил на предположения о том, что его команда оседлала свою удачу в этом сезоне.

В минувшую среду "Ливерпуль" одержал победу 0:1 против ПСЖ в Лиге Чемпионов, хотя соперник доминировал почти весь матч и заставил голкипера "красных" Алиссона совершить девять сейвов.



Многие списали этот результат на везение, однако Слот считает, что прежде всего это благодаря упорной работе.



"Это не так, что нам слегка повезло. Нам по-настоящему повезло, но однажды Майкл Джордан сказал: "Чем упорнее ты трудишься, тем больше тебе везет".



"Это также благодаря игрокам, которые были лишены мяча первые 45 минут и были вынуждены так много обороняться, но которые оказались так сильны духом и физически, чтобы во втором тайме свести количество моментов у соперника к минимуму".



"Даже забитый с помощью контратаки гол показывает, насколько сильны духом и физически эти игроки".



"Если ты хочешь что-нибудь выиграть, время от времени тебе нужно добиваться результата, не показывая своего лучшего футбола, а также тебе нужна удача. Хотя, возможно, это и не удача, если ты трудишься так упорно, как это делаем мы".



"Практически нет команд, которые могут провести 38 матчей в лиге или все матчи в Лиге Чемпионов, играя лишь в хороший футбол".



"Реал" — лучший пример этого, они тоже находят способ выигрывать матч, когда другая команда лучше них по игре", — цитирует Слота BBC.