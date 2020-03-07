Майну собирается покинуть "Юнайтед"
Полузащитник Кобби Майну намерен отказаться от нового контракта с "Манчестер Юнайтед" и перейти в один из зарубежных клубов.
Майну находится в системе "Юнайтед" с шести лет, в 2003 году — в возрасте 17 лет — дебютировав за первую команду.
К настоящему моменту Майну сыграл уже 60 матчей за "Юнайтед", а также провел 10 поединков за сборную Англии, включая выход в стартовом составе на финал Евро-2024.
Очевидно, что текущая зарплата Майну в 20,000 фунтов в неделю не отражает статус Кобби, однако "Юнайтед" никак не удается договориться со своим воспитанником о продлении истекающего через два года контракта.
И хотя в "Юнайтед" сохраняют надежду удержать Майну, сам Кобби, которому в апреле исполнится 20, не собирается оставаться в родном клубе, утверждает The Guardian.
Майну не представляет себя в другом клубе Премьер-Лиги, несмотря на появившиеся в январе слухи насчет "Челси", и готов отправиться за рубеж.
В данный момент Майну оценивается в 70 миллионов фунтов, и все деньги с продажи Кобби были бы зачтены в качестве чистой прибыли для "Юнайтед" при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.
07.03.2025 22:00
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Как же похорошел марик при россии. (с) кек-сте-р
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ухихихих
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)))))
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да кому он нахуй нужен за 70 ухахахахаха
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Тут полуослик бедрастый не пробегал?
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