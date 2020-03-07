Майну собирается покинуть "Юнайтед"

Кобби Майну Полузащитник Кобби Майну намерен отказаться от нового контракта с "Манчестер Юнайтед" и перейти в один из зарубежных клубов.

Майну находится в системе "Юнайтед" с шести лет, в 2003 году — в возрасте 17 лет — дебютировав за первую команду.

К настоящему моменту Майну сыграл уже 60 матчей за "Юнайтед", а также провел 10 поединков за сборную Англии, включая выход в стартовом составе на финал Евро-2024.

Очевидно, что текущая зарплата Майну в 20,000 фунтов в неделю не отражает статус Кобби, однако "Юнайтед" никак не удается договориться со своим воспитанником о продлении истекающего через два года контракта.

И хотя в "Юнайтед" сохраняют надежду удержать Майну, сам Кобби, которому в апреле исполнится 20, не собирается оставаться в родном клубе, утверждает The Guardian.

Майну не представляет себя в другом клубе Премьер-Лиги, несмотря на появившиеся в январе слухи насчет "Челси", и готов отправиться за рубеж.

В данный момент Майну оценивается в 70 миллионов фунтов, и все деньги с продажи Кобби были бы зачтены в качестве чистой прибыли для "Юнайтед" при расчетах, связанных с финансовым фейр-плей.


Метки контракты, Майну, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2025 22:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 07.03.2025 23:08 # thegodfather
    https://m.youtube.com/watch?v=cxQz5007p1I#
    Как же похорошел марик при россии. (с) кек-сте-р

    (ответить)

  2. narcot 07.03.2025 22:41 # narcot
    ухихихих


    Временные ограничения ввели на работу аэропорта Волгограда, — Росавиация

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  3. tihinya-moiyobir 07.03.2025 22:15 # tihinya-moiyobir
    )))))

    https://imgur.com/a/Kwn7iET

    (ответить)

  4. narcot 07.03.2025 22:13 # narcot
    да кому он нахуй нужен за 70 ухахахахаха

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  5. thegodfather 07.03.2025 22:01 # thegodfather
    Тут полуослик бедрастый не пробегал?

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