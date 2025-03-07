Дисквалификация Робертса за фол на Матета расширена до шести матчей

Дисквалификация голкипера "Миллуолла" Лиама Роберта за грубейший фол против нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета была расширена до шести матчей.

Напомним, Матета был доставлен в госпиталь, где ему наложили 25 швов на ухо, после того, как Робертс в прыжке ударил Жан-Филипа ногой по голове в самом начале проигранного "Миллуоллом" матча Кубка Англии в прошлый уикенд (3:1).



Изначально рефери Майкл Оливер проглядел этот эпизод, только после обращения к VAR и похода к монитору показав Робертсу красную карточку.



Роберт был автоматически дисквалифицирован на три матча, однако FA сочла это наказание недостаточным и сейчас добавила 30-летнему англичанину еще три игры пропуска.



Таким образом, Робертс не сыграет за "Миллуолл" до матча Чемпионшипа против "Шеффилд Юнайтед" 8 апреля.



