Мареска: "Палмер в порядке"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что голевая "засуха" не влияет на его бомбардира Коула Палмера.

Палмер забил 14 голов в этом сезоне, но сейчас Коул не может отличиться уже восемь матчей кряду.



Тем не менее, Мареска не придает этому значения и чувствует, что сам Палмер не унывает.



"Когда ты забиваешь гол, то чувствуешь себя счастливее, потому что твои голы помогают команде побеждать. Но в целом Коул в порядке. Он счастлив".



"Он знает, что в данный момент у него есть сложности с голами, но такие вещи случаются по ходу сезона, и это нормально".



"Когда наблюдаешь за ним на тренировках, то не кажется, что это влияет на него, потому что он великолепен", — приводит слова Марески Sky Sports.