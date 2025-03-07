Аке пропустит 10-11 недель
Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке пропустит 10-11 недель с переломом стопы.
В минувший понедельник Аке объявил в социальных сетях, что перенес операцию на левой стопе, которая, по словам Натана, беспокоила его месяцами.
Аке отправился под нож хирурга после того, как усугубил состояние своей стопы в победном для "Сити" матче Кубка Англии против "Плимута" в прошлую субботу (3:1), будучи замененным в перерыве.
Восстановление Аке, сыгравшего только 18 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований, займет более двух месяцев, однако 30-летний голландец точно вернется к стартующему в июне клубному Чемпионату Мира.
"Как мне сказали, это займет 10-11 недель. Раз ты перенес операцию, значит случилось что-то неправильное. Важно, что дело сделано. Ему было нелегко", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Athletic.
Добавим, в лазарете "Сити" также остаются конкуренты Аке по позиции в лице Джона Стоунса и Мануэля Аканджи, которые не вернутся до конца апреля.
07.03.2025 19:00
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