"Ньюкасл" решил не подавать апелляцию на удаление Гордона

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау подтвердил, что его клуб решил не подавать апелляцию на удаление нападающего Энтони Гордона против "Брайтона" в Кубке Англии.

Напомним, Гордон схлопотал прямую красную в концовке проигранного "Ньюкаслом" матча 5-го раунда Кубка Англии против "Брайтона" в прошлый уикенд, руками ударив соперника по голове.



Теперь Гордон будет дисквалифицирован на три матча, включая финал Кубка Лиги против "Ливерпуля" 16 марта, и последние надежды Энтони выйти на поле "Уэмбли" были уничтожены, когда в "Ньюкасле" решили не пользоваться своим правом на апелляцию.



"Мы обсудили это внутри клуба, обсудили с юристами. Мы просто почувствовали, что для апелляции недостаточно оснований".



"С его стороны не была умысла навредить кому-либо. Но ты должен взглянуть на это и спросить: "Есть ли шансы на успех?" А если шансов на успех нет, то в чем смысл подавать апелляцию? Так что Энтони понимает", — цитирует Хау talkSPORT.



