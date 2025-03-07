Слот воспринимает матч против "Саутгемптона" как финал

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что матч Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в субботу будет подобен финалу для его команды.

Домашний матч против занимающего последнее место в Премьер-Лиге "Саутгемптона" затесался для "Ливерпуля" меж двух встреч с ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Кроме того, уже в конце следующей недели "красным" играть в финале Кубка Лиги против "Ньюкасла".



Однако Слот хочет, чтобы и игроки, и фанаты отнеслись к трем ближайшим матчам — против "Саутгемптона", ПСЖ и "Ньюкасла" — как к трем финалам, избежав недооценки соперника.



"Для меня матч против "Саутгемптона" гораздо важнее. Я должен убедить своих игроков, что мы играем три финала, и я надеюсь также повлиять на фанатов, чтобы они поняли, насколько важно это будет".



"Надеюсь, они придут на стадион не за пять минут до стартового свистка. Надеюсь, они заполнят стадион за полчаса до начала, и эти игроки будут вознаграждены за то, что они сделали в Париже".



"Знаю, что скоро у нас финал, и каждый уже говорит мне о том, какой будет атмосфера вечером на Лиге Чемпионов, но я искренне надеюсь, что завтра наши фанаты будут громче всего", — цитирует Слота The Independent.