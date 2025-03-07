Ван де Вен и Ромеро могут сыграть с "Борнмутом"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что выздоровевшие защитники Микки Ван де Вен и Кристиан Ромеро могут вернуться в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Борнмута"в воскресенье.

Ван де Вен и Ромеро были названы в заявке "Тоттенхэма" на матч Лиги Европы против АЗ накануне, однако ни тот, ни другой не появился на замену.



По словам Постекоглу, он решил поберечь обоих игроков, однако в воскресенье оба могут сыграть.



"Есть такой шанс. Когда я увидел поле перед матчем в Алкмаре, я практически сразу определился, что не буду рисковать ими".



"Поле оставляло желать лучшего, оно не было устойчивым, и я подумал, что мне не нужно подвергать их опасности".



"Надеюсь, они будут готовы, получив еще пару дней на тренировки и восстановление", — цитирует Постекоглу Sky Sports.