Ван де Вен и Ромеро могут сыграть с "Борнмутом"
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что выздоровевшие защитники Микки Ван де Вен и Кристиан Ромеро могут вернуться в стартовый состав на матч Премьер-Лиги против "Борнмута"в воскресенье.
Ван де Вен и Ромеро были названы в заявке "Тоттенхэма" на матч Лиги Европы против АЗ накануне, однако ни тот, ни другой не появился на замену.
По словам Постекоглу, он решил поберечь обоих игроков, однако в воскресенье оба могут сыграть.
"Есть такой шанс. Когда я увидел поле перед матчем в Алкмаре, я практически сразу определился, что не буду рисковать ими".
"Поле оставляло желать лучшего, оно не было устойчивым, и я подумал, что мне не нужно подвергать их опасности".
"Надеюсь, они будут готовы, получив еще пару дней на тренировки и восстановление", — цитирует Постекоглу Sky Sports.
07.03.2025 15:00
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