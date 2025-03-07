Шерингем советует МЮ уволить Аморима и взять Кина на остаток сезона

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем посоветовал "красным дьяволам" уволить своего главного тренера Рубена Аморима и взять на остаток сезона Роя Кина.

"Юнайтед" не получил ожидаемого эффекта, когда в ноябре пригласил Аморима из "Спортинга", и сейчас занимает только 14-е место в Премьер-Лиге.



По мнению Шерингема, Кин мог бы стать тем человеком, который обеспечит клубу встряску и поведет людей за собой в трудный период.



"Кто бы мог поправить положение вещей в "Юнайтед"? Рой Кин, вне всяких сомнений. В этом футбольном клубе нет лидера. В ведущих футбольных клубах вам нужны лидеры".



"Нужны свои Джоны Терри, свои Тони Адамы, свои Рои Кины. (Бывшие) Игроки, которые подают примет и заставляют других выполнять свою работу. В "Манчестер Юнайтед" никто этого не делает. Поэтому возьмите Рой Кина, чтобы немного взбодрить людей и убедиться, что все они понимают, что нужно делать".



"Рой уже некоторое время находится без работы. Я не был бы против его возвращения в футбольный клуб, но я думаю, для Роя есть только одна роль — быть лидером. Если они помышляют о том, чтобы уволить Аморима и поставить кого-нибудь вместо него, то было бы удачным ходом пригласить Роя".



"Временами могут полететь искры, но нужно это уладить не так ли? "Манчестер Юнайтед" нужно придать облик. Я не знаю, прибавил ли он за время простоя, готов ли он вернуться в футбол. Его эго, наверное, тоже может поспособствовать его возвращению", — цитирует Шерингема Daily Mirror.