Жена Аморима не чувствует себя счастливой в Англии
Супруга главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима не чувствует себя счастливой в Англии.
Аморим приступил к работе в "Юнайтед" в ноябре, перебравшись из лиссабонского "Спортинга", и первые месяцы на новом месте получились очень тяжелыми для Рубена.
Однако тяжело пришлось и супруге Рубена, Марии, которая никак не может привыкнуть к дождю, ветру и дефициту солнечных лучей в Англии, утверждает The Sun.
В прессе уже появились слухи, что Аморим жалеет о своем решении сменить Лиссабон на Манчестер, и семейный фактор может сыграть свою роль, если Рубен действительно задумается об уходе из "Юнайтед".
07.03.2025 13:00
Просмотров: 751
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: