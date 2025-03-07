Жена Аморима не чувствует себя счастливой в Англии

Супруга главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима не чувствует себя счастливой в Англии.

Аморим приступил к работе в "Юнайтед" в ноябре, перебравшись из лиссабонского "Спортинга", и первые месяцы на новом месте получились очень тяжелыми для Рубена.



Однако тяжело пришлось и супруге Рубена, Марии, которая никак не может привыкнуть к дождю, ветру и дефициту солнечных лучей в Англии, утверждает The Sun.



В прессе уже появились слухи, что Аморим жалеет о своем решении сменить Лиссабон на Манчестер, и семейный фактор может сыграть свою роль, если Рубен действительно задумается об уходе из "Юнайтед".