Ван Нистелрой не жалеет, что возглавил "Лестер"

Главный тренер "Лестера" Рууд Ван Нистелрой не жалеет, что согласился на работу в клубе с "Кинг Пауэр".

Взяв Ван Нистелроя на место уволенного Стива Купера в ноябре, с тех пор "Лестер" проиграл 11 из 12 матчей в Премьер-Лиге и забил лишь четыре гола в этот период.



Сейчас "Лестер" идет предпоследним в таблице, находясь в пяти очках от спасительного места, однако Ван Нистелрой ни о чем не жалеет и продолжает верить, что "лисы" могут спастись.



"Будучи новичком дивизиона и зная историю, мы заранее понимали, что нам предстоит адская битва за выживание".



"Я согласился на это испытание, подготовившись к нему. Зная то, что я знаю сейчас, я бы все равно взялся за это. Мне нравится сам процесс. Мне нравится, что я делаю каждый день, но также я знаю, что важен настоящий момент. Это игра результатов. Мне нужны результаты, нам нужны результаты. Всем нам нужны результаты, чтобы сохранить работу и остаться в лиге".



"Все должно сложиться идеально, чтобы мы набрали ход, и я верю, что мы трудимся в направлении этого. Я верю, что у нас еще есть время и что наша позиция еще позволяет остаться в дивизионе. Я верю, что в концу мая мы можем быть там, где хотим быть", — сообщил Ван Нистелрой.